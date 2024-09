Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240905-2: Autofahrerin bei Kollision mit LKW schwer verletzt

Frechen (ots)

Unfallursache noch ungeklärt

Am Mittwochnachmittag (4. September) ist in Frechen eine Frau (66) aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in einen stehenden LKW gefahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 66-Jährige mit ihrem Ford gegen 16.30 Uhr von der Alfred-Nobel-Straße geradeaus über die Kreuzung in die Hochstedenstraße gefahren sein. In entgegengesetzter Richtung habe ein LKW an der dortigen Ampel gestanden. Zeugen berichten, wie die Focusfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen gegen die linke Fahrzeugseite des Aufliegers gefahren sein soll. Hierbei zog die Frau sich die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit zwischen der Kölner Straße und der Ernst-Heinrich-Geist-Straße bis 18 Uhr für die Unfallaufnahme ab. Die Sachbearbeiter der Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

