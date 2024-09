POL-REK: 240905-4: Polizisten beenden gefährliche Verfolgungsfahrt - Fünf Personen leicht verletzt

Frechen (ots) - Unfallursache noch ungeklärt Am Mittwochnachmittag (4. September) ist in Frechen eine Frau (66) aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in einen stehenden LKW gefahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll die 66-Jährige mit ihrem Ford gegen 16.30 Uhr von der Alfred-Nobel-Straße ...

