POL-K: 241024-1-K Zahlungskarten aus Postkästen gestohlen - Vier Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gewerbs- und bandenmäßigen schweren Diebstahls von Zahlungskarten auf dem Postweg und Computerbetruges haben Zivilpolizisten am Mittwochmittag (23. Oktober) vier Tatverdächtige (28, 30, 35, 35) bei einem Diebstahl in Poll auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Die Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Verdächtigen in den letzten Monaten Briefe von Banken mit Zahlungskarten und den dazugehörigen PIN aus Postkästen gestohlen. Mit den so erlangten Karten hoben sie Geld von den Konten der Geschädigten ab oder bezahlten Einkäufe. Den Verdächtigen werden mindestens 43 Taten zu Last gelegt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Durch intensive Ermittlungen kamen die Beamten der "EG Betrug" auf die Spur der vier Verdächtigen. Als sich die mutmaßlichen Diebe am Mittwochmittag an einem Postkasten auf dem Rolshover Kirchweg zu schaffen machten, schritten die Polizisten ein. (cw/sb)

