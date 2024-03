Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sinnlos Feuerlöscher leer gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2024, kurz vor 19.00 Uhr, versprühte ein Unbekannter am Bahnhof in Stetten den Inhalt eines Feuerlöschers gegen eine Hauswand. Danach warf der Unbekannte den Feuerlöscher auf den Boden und ging mit einer weiblichen Person flüchtig. Ein Sachschaden sei nicht entstanden. Der Unbekannte konnte bei einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zwischen 17 und 18 Jahre alt, trug eine dünne Daunenjacke mit Kapuze und eine Bauchtasche.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell