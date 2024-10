Polizei Köln

POL-K: 241029-1-K Polizisten nehmen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Autoknacker fest - Diensthund "Taicon" spürt den Flüchtigen unter Bus auf

Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Dienstag (29. Oktober) im Stadtteil Mülheim hat die Polizei Köln einen mutmaßlichen Autoknacker (32) festgenommen und ein gestohlenes Kleinkraftrad sichergestellt. Der 32-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, soll unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten die Vespa sicher.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil er einen Mann in der Lindelaufstraße entdeckt hatte, der sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte und den Innenraum eines Seats durchsuchte. Einsatzkräfte bemerkten den von dem Zeugen gut beschriebenen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe auf einer Vespa, die erst wenige Stunden vorher als entwendet gemeldet worden war.

Als die Streifenwagenbesatzung Anhaltesignale gab, beschleunigte der 32-Jährige und missachtete eine rote Ampel. In der Straße "Im Weidenbruch" ließ er den Roller liegen und rannte in das angrenzende Waldgebiet. Mehrere Streifenteams durchsuchten das Gelände unter anderem mit einer Drohne und zogen zur Unterstützung auch einen Diensthund hinzu. Dieser nahm die Witterung auf und führte die Beamten schließlich zu einem Bus, unter dem sich der per Haftbefehl gesuchte Mann versteckt hatte.

Weil der Festgenommene während seiner Flucht mit dem Roller gestürzt war, wurde er durch hinzugezogene Rettungskräfte noch vor Ort behandelt, bevor ihn eine Streife in das Polizeigewahrsam brachte. (bg/cg)

