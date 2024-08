POL-GT: Vermisste 13-jährige wohlbehalten zurück!

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Dienstagvormittag (27.08., 09.50 Uhr - 11.15 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Brummelweg ein. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Wohnräume. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Brummelweg, in der Nähe der ...

