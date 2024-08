Polizei Gütersloh

POL-GT: Landwirtschaftliches Anwesen brennt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (27.08., 08.54 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Straße Am Stellbrink informiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus samt angrenzender Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden ersten Angaben nach nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Schätzungsweise im sechstelligen Eurobereich. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Teile des Komplexes sind beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen zu der Brandursache sind durch die Kriminalpolizei eingeleitet worden. Auch wenn es derzeit keinen Hinweis auf eine Brandlegung gibt, bittet die Polizei Gütersloh um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell