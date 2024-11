Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Start der Kampagne "Besser ohne Messer"

Kreis Borken (ots)

"Niemand sollte ein Messer oder sonstige Waffen in der Öffentlichkeit bei sich haben", mahnt Dirk Schlusemann von der Kreispolizeibehörde. Zum Start der landesweiten Plakatkampagne "Besser ohne Messer" verteilt der Borkener Bezirksdienstbeamte mehrsprachige Plakate in den örtlichen Unterbringungseinrichtungen. Sie sind Teil des Konzepts zur Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum. Initiator ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen und so machte sich Herbert Reul gestern im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in Düsseldorf erneut stark gegen das Mitführen von Messern.

Die Botschaft auf den Plakaten ist prägnant und einfach verständlich. Neben einem großen Symbolbild ist der Slogan "Besser ohne Messer" in verschiedenen Sprachen abgedruckt. Damit wird klar: Messer sind im öffentlichen Raum nicht gewollt und sogar verboten.

Ab sofort hängen die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten im gesamten Kreisgebiet die Plakate an gut sichtbaren Orten und in den Flüchtlingsunterkünften auf. Weiterführende Präventionshinweise finden sich auf begleitenden Flyern und auf der themenbezogenen Internetseite der Polizei, die unter anderem über einen QR-Code auf den Plakaten aufgerufen werden kann: https://polizei.nrw/messergewalt. (ao)

