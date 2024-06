LPI-SLF: Hinweis zu Bauarbeiten am Saalfelder Güterbahnhof- Verstöße gegen angeordnete Verkehrszeichen festgestellt

Triptis (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in der Burkhardtstraße in Triptis zu einem Brand im Mehrfamilienhaus, wodurch mehrere Personen leichtverletzt wurden. Wie sich später herausstellte, hatte ein 15-Jähriger Öl in einem Topf erhitzt und unbeaufsichtigt zurückgelassen. Dadurch kam es zum Brand in der Küche sowie einer Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die Feuerwehr evakuierte zwei Bewohner über die Drehleiter. ...

