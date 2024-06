Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand

Triptis (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Burkhardtstraße in Triptis zu einem Brand im Mehrfamilienhaus, wodurch mehrere Personen leichtverletzt wurden. Wie sich später herausstellte, hatte ein 15-Jähriger Öl in einem Topf erhitzt und unbeaufsichtigt zurückgelassen. Dadurch kam es zum Brand in der Küche sowie einer Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die Feuerwehr evakuierte zwei Bewohner über die Drehleiter. Sowohl der 15-Jährige sowie drei weiteren Personen kamen leichtverletzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. In der Wohnung sowie am Gebäude entstand Schaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell