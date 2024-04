POL Schwaben Nord: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitag (19.04.2024) wurden der Polizei mehrere Brände im Innenstadtbereich mitgeteilt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Gegen 12.45 Uhr wurde der Polizei zunächst ein Brand in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße mitgeteilt. Dort wurden nach bisherigem Stand mindestens drei kleinere Brände in unterschiedlichen Stockwerken gemeldet. Kurze Zeit ...

mehr