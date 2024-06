Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Firma sorgt für größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz

Hirschberg/ Ullersreuth (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es bei einer Holzindustriefirma in Ullersreuth zu einem Brand, der einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz nach sich zog. Gegen 14:30 Uhr kam es mutmaßlich durch einen Blitzeinschlag zu einer Überspannung verbunden mit einem Defekt an der Elektronik der Firma. In der Folge kam es dann zu einem Brand an einer Turbine, wodurch hoher Schaden entstand. Eine Neuanschaffung ebendieser Turbine beläuft sich, Firmenangaben zufolge, auf rund vier Millionen Euro. Nachdem der Brand gelöscht wurde kam es gegen 19:30 Uhr erneut zur Alarmierung der Rettungskräfte- die Feuerwehr konnte den Brand in der Folge erneut bekämpfen. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an, glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

