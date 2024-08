POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin stürzt bei Starkregen

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach im Müllraum eines Seniorenheims in der Kurfürstenbadstraße in Langensteinbach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen meldeten am Mittwochmorgen gegen 02:42 Uhr den Brand einer Mülltonne in einem an die Pflegeeinrichtung angrenzenden ...

