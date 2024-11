Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Dreiste Ladendiebe flüchten mit Zigaretten

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 04.11.2024, 19.50 Uhr;

In den Besitz von 25 Stangen Zigaretten brachten sich dreiste Ladendiebe in Borken. Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montagabend gegen 19.50 Uhr einen Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße. Im Kassenbereich griff sich der Unbekannte einen dort abgestellten Karton mit Nachfüllware und rannte ins Freie. Eine Angestellte verfolgte den Dieb und sah, wie dieser auf der Otto-Hahn-Straße in einen silberfarbenen Mercedes stieg. In dem Wagen wartete ein zweiter Täter. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Landwehr davon. In dem Karton befanden sich 25 Stangen Zigaretten im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro. Der flüchtige Mann soll eine weiß-schwarz karierte Jacke mit Kapuze getragen haben. Zu dem zweiten Dieb liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell