POL-BOR: Stadtlohn - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: 04.11.2024, 19.50 Uhr; In den Besitz von 25 Stangen Zigaretten brachten sich dreiste Ladendiebe in Borken. Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montagabend gegen 19.50 Uhr einen Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße. Im Kassenbereich griff sich der Unbekannte einen dort abgestellten Karton mit Nachfüllware und ...

mehr