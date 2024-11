Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Stadtlohner Straße/Grenzlandring;

Unfallzeit: 05.11.2024, 17.15 Uhr;

Bei einem Unfall in Gescher wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Stadtlohn gegen den Grenzlandring und beabsichtigte, nach links in die Stadtlohner Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 19-jährigen Mannes aus Stadtlohn, der auf der Stadtlohner Straße in Richtung Gescher unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell