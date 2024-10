Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Einbrüche im Bereich Spaichingen (17.10.2024 - 18.10.2024)

Spaichingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu zwei Einbrüchen und zwei weiteren versuchten Einbrüchen an verschiedenen Gebäuden in Spaichingen gekommen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 6 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in eine Firma an der Straße "Eschenwasen" und eine Schreinerei an der Einsteinstraße. Die Diebe machten zwar keine Beute, richteten jedoch erheblichen Sachschaden an.

An der Einsteinstraße versuchten sie in eine weitere Firma einzubrechen, scheiterten jedoch. Bei einem Vereinsheim an der Keplerstraße brachen die Diebe ihr Vorhaben nach Alarmauslösung ab und flüchteten.

Die Höhe des bei den Einbrüchen verursachten Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder Personen die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07424 / 93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell