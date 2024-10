Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Mercedes beschädigt und geflüchtet (22.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Auf der Albert-Schweizer-Straße ist es am Dienstag, zwischen 8:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den blauen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes an dessen linker Seite. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 2.100 Euro. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07461 / 6410 an das Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell