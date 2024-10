POL-KN: (Rottweil) Badegäste geraten im "Aquasol" aneinander (22.10.2024)

Konstanz (ots) - Auf der Sankt-Gebhard-Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den am Straßenrand auf Höhe Hausnummer 3 abgestellten grauen Audi A5. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend ...

