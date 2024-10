Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Sankt-Gebhard-Straße - Polizei sucht Zeugen (22.10.2024)

Konstanz (ots)

Auf der Sankt-Gebhard-Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den am Straßenrand auf Höhe Hausnummer 3 abgestellten grauen Audi A5. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Der Unfallverursacher soll mit einem älteren blauen VW Golf mit Konstanzer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

