Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Polizei nimmt Autoaufbrecher fest (19.10.2024)

Singen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, ist es Beamten des Polizeireviers Singen gelungen, einen Autoaufbrecher festzunehmen. Der 31-Jährige brach zuvor mindestens sechs Fahrzeuge auf, die in der Hadumothstraße, der Alpenstraße und der Kreuzensteinstraße geparkt waren. Mit einem Nothammer schlug er jeweils die Scheiben auf der Beifahrerseite der Wagen ein und gelangte so in die Fahrgastinnenräume. Hier suchte er in den Mittelkonsolen und Handschuhfächern gezielt nach Wertsachen. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber in Höhe von mehreren tausend Euro liegen. Aufgrund eines Zeugenhinweises leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser konnte der mutmaßliche Täter im Bereich der Bahnhofstraße von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er illegal nach Deutschland zuvor einreiste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Bundespolizei zur Abschiebung überstellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 31-Jährige noch weitere Fahrzeuge aufgebrochen hat. Weitere Geschädigte sollten sich bitte beim Polizeirevier Singen, Telefonnummer 07731 888-0, melden.

