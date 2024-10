Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B 31

Landkreis Tuttlingen) Fehler beim Abbiegen fordert zwei Leichtverletzte (21.10.2024)

Geisingen - B 31 (ots)

An der Einmündung der Bundesstraße 31 zur Auffahrt der Autobahn 81 ist es am Montag, gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 30-Jährige bog in ihrem Ford an der Einmündung auf die A 81 in Richtung Singen ab. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 77-jährige VW-Fahrerin. Diese prallte dem Ford in die Beifahrerseite. Durch die Wucht stellte sich der Ford auf die Seite und kam so zum Liegen. Der VW hingegen stieß mit einem wartenden Sattelzug zusammen. Die Insassen des Ford konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sowohl der VW, als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell