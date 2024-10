Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Landkreis Tuttlingen) Streit beim Brötchen backen (19.10.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Beim Brötchen backen ist es am Samstag, gegen 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Gewerbe Park gekommen. Auslöser war die Benutzung der Backöfen. Nach einem zunächst verbalen Streit, eskalierte dieser und fünf Personen im Alter von 32, 34, 37, 43, 44 schlugen sich. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Verletzungen dauern noch an. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell