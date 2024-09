POL-MA: Heidelberg: 33-Jähriger vermisst!

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend gegen 21 Uhr hielt ein Linienbus in der Hauptstraße vor dem Ortsausgang Richtung Langenzell, um an der dortigen Haltestelle Fahrgäste aufzunehmen. Als der Bus seine Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs fortsetzte, wurde er von einem bisher unbekannten Mercedes ...

mehr