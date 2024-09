Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Marihuana-Anbau mit unerwünschten Nebenwirkungen

Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 38-Jähriger meldete am Samstag um kurz vor 3 Uhr der Polizei, dass mehrere dunkel gekleidete und vermummte Personen über eine Mauer in seinen Garten kletterten. Eine der Personen trug eine Leiter bei sich, mutmaßlich um auf seinen Balkon zu gelangen. Der 38-Jährige vermutete dies, da er auf seinem Balkon legal Marihuana anbaute und man ihm einige Tage zuvor bereits eine Pflanze vom Balkon gestohlen hatte. Als sich die dunkel gekleideten Personen immer weiter näherten, eilte der 38-Jährige noch vor dem Eintreffen der von ihm verständigten Polizei auf den Balkon und vertrieb die Unbekannten durch lautes Rufen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Wiesloch konnten fünf verdächtige junge Männer in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Ob die Personen als mögliche Marihuana-Diebe in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell