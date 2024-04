Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Delmenhorst (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Sonntag, 07.04.2024 gegen 02:35 Uhr befuhr ein 32jähriger Fahrzeugführer aus Lemwerder die Straße Gansper Hellmer in Berne, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Aufgrund der Alkoholisierung kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und geriet in einen wasserführenden Graben. Anschließend flüchtet er fußläufig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung kann der Fahrzeugführer von Beamten des Polizeikommissariats Brake in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung an mehreren Pkw:

In der Nacht von Samstag, 06.04.2024 auf Sonntag, 07.04.2024 wurden in der Georgstraße in Brake insgesamt sechs parkenden Pkw beschädigt. Unbekannte Täter traten vermutlich mittels Fußtritt die Außenspiegel der Pkw ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1250 Euro. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Brake unter Tel.: 04401-9350 in Verbindung setzen.

