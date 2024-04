Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13.00 Uhr bis Samstag, 12.00 Uhr, kam es im Bohlenweg in Sandkrug zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam in das Haus ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

