Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: NACHTRAGSMELDUNG - Verkehrsunfall L82 zwischen Schloss Ahrenthal und Franken (Erstmeldung 16:11 Uhr)

Sinzig (ots)

Am 26.03.2024, gegen 15:31 Uhr, befuhren die Fahrzeugführer eines Pritschen-LKW (7,5 Tonner) und einem PKW VW Polo hintereinander die L82 aus Richtung Franken kommend in Richtung Sinzig. Auf der langen Geraden bergabwärts vor dem Schloss Ahrenthal, kam der Fahrer des Pritschen-LKW beim Versuch einem entgegenkommenden, nicht näher beschriebenen, bergaufwärts fahrenden LKW auszuweichen, nach rechts ins Bankett, worauf er die Kontrolle über seinen LKW verlor und dieser auf die linke Seite kippte. Der nachfolgende PKW VW Polo fuhr anschließend noch in den Unterbau des bereits auf der Seite liegenden LKW. An den beiden vorgenannten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die L 82 im genannten Streckenabschnitt bis 21:00 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei Remagen, waren die Feuerwehren aus Sinzig und Franken, sowie die Straßenmeisterei Sinzig im Einsatz.

