POL-PDMY: ERSTMELDUNG - Verkehrsunfall L82 zwischen Schloss Ahrenthal und Franken

Ettringen, Amselweg (ots) - Am 25.05.2024 gegen 15:23 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen durch die Integrierte Leitstelle Koblenz über einen Brand im Amselweg in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Beamten waren bereits die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettringen vor Ort. Eine Rauchentwicklung am Dachstuhl einer Doppelhaushälfte war von außen erkennbar. Die Anwohner hatten die beiden Anwesen bereits verlassen ...

