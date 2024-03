Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Doppelhaushälfte

Ettringen, Amselweg (ots)

Am 25.05.2024 gegen 15:23 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen durch die Integrierte Leitstelle Koblenz über einen Brand im Amselweg in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Beamten waren bereits die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettringen vor Ort. Eine Rauchentwicklung am Dachstuhl einer Doppelhaushälfte war von außen erkennbar. Die Anwohner hatten die beiden Anwesen bereits verlassen und waren nicht verletzt, das DRK befand sich ebenfalls vorsorglich an der Einsatzstelle. Der Brand konnte durch die nachrückenden Feuerwehrkräfte unter Einsatz einer Drehleiter und dem Öffnen des Dachstuhls rasch gelöscht werden. Der Brand brach während Reparaturarbeiten an einer Gastherme aus, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen am Brandort wurden durch die Kriminalpolizei Mayen übernommen. Die Feuerwehren Ettringen, St. Johann, Kottenheim und Mayen waren mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell