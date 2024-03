LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Schwerstedt zu einer Sachbeschädigung. Gegen 04:50 Uhr sprengten unbekannte Täter in der Langen Gasse den Briefkasten eines Einfamilienhauses. Durch die Wucht der Detonation wurden nicht nur der Briefkasten und ein Hoftor, sondern auch die Heckscheibe eines in der Nähe geparkten Opels, ...

mehr