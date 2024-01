Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240101 - 0004 Frankfurt - Griesheim: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es im Bereich Auf dem Schafberg in Griesheim zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Gegen 11.30 Uhr bemerkten die Bewohner der Wohnung einen Brand auf ihrem Balkon. Ein 64-Jähriger sowie seine vier Kinder im Alter von 11 bis 20 Jahren verließen unmittelbar die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand, welcher sich bereits auf die Wohnung ausgeweitet hatte, zügig löschen. Andere Wohnungen waren nicht betroffen. Nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

