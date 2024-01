Frankfurt (ots) - (lo) Polizeibeamte haben gestern Abend (28. Dezember) in einem Wettbüro "Am Hauptbahnhof" einen Mann mit verkaufsfertig portionierten Betäubungsmitteln festgenommen. Gegen 22.25 Uhr trafen Polizeibeamte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in einem Wettbüro auf einen 20-Jährigen, der im Besitz von rund 120 Gramm verkaufsfertig portionierten ...

