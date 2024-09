Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hoher Schaden bei Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr brach am Samstag eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Haus in Heidelberg-Schlierbach ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelte die Täterschaft zunächst die Terrassentür des Anwesens im Klingelhüttenweg auf und drang so ins Innere des Anwesens ein. Aus dem Schafzimmer wurde ein verschlossener Schrank entwendet, in welchem sich unter anderem Schmuck befand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

