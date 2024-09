POL-MA: K4108/Allemühl/Schwanheim: PKW kommt von Fahrbahn ab - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Sonntagabend gegen 18 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein silberner Passat in der Eberswalder Straße auf. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, bog dieses plötzlich in die Brandenburger Straße ab und begann zu flüchten. Auf dem Fluchtweg passierte ...

mehr