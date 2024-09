POL-MA: L598/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und LKW - PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Märzgasse in der Heidelberger Altstadt eine 18-jährige Frau Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 04:45 Uhr, als die junge Frau von einem unbekannten Täter bedroht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der etwa 25 Jahre alte Täter der Frau und forderte unter ...

