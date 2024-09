Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mit Messer bedroht - Raub in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Märzgasse in der Heidelberger Altstadt eine 18-jährige Frau Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 04:45 Uhr, als die junge Frau von einem unbekannten Täter bedroht wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der etwa 25 Jahre alte Täter der Frau und forderte unter Vorhalt eines Messers ihre Handtasche und ihr Handy. Da die Frau nicht sofort reagierte, entriss ihr der Täter das Handy und die Handtasche, in der sich Bargeld in Höhe von 150 Euro befand. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten der Täter bislang nicht gefasst werden. Die junge Frau wurde bei dem Vorfall glücklicherweise körperlich nicht verletzt.

Der Unbekannte ist ca. 170 bis 180 cm groß, trug schwarze Kleidung und eine Wollmütze. Sein Erscheinungsbild lässt auf einen nordafrikanischen Phänotyp schließen.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell