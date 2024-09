Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: technischer Defekt verursacht Kellerbrand

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Hockenheim zu einem Kellerbrand. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim konnte der Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses kamen vorsorglich, zur weiteren Abklärung, mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Die Wohnungen des Anwesen konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder freigegeben werden. Aufgrund der bislang getätigten Ermittlungen wird als Brandursache von einem technischen Defekt eines elektronischen Gerätes ausgegangen. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Feuerwehr aus Hockenheim war mit 20 Einsatzkräften und insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell