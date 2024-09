Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit mehreren Beteiligten, Pressemitteilung Nr. 2

Sandhausen/BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz vor 14:30 Uhr auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall bei dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Nach der durchgeführten Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg wurde bekannt, dass es aufgrund der Verkehrslage zu einer kurzzeitigen Stauung kam, in deren Verlauf insgesamt sechs Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurden vier Personen leicht verletzt, die vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Ebenso waren insgesamt vier Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Fachfirmen abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe und der damit verbundenen Reinigung der Fahrbahn musste die linke Fahrspur bis 17:30 Uhr gesperrt bleiben. Der Bereich der Unfallstelle ist mittlerweile komplett frei gegeben. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Autobahnpolizei Walldorf geführt.

