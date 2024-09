POL-MA: Mannheim: Polizeiliche Bilanz nach Hochrisiko-Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiß Essen

Sinsheim (ots) - Am Samstag, den 28.09.2024 gegen 03:44 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Steinbergstraße in Sinsheim. Unbekannte Täter schlugen mit einem länglichen Gegenstand die Glasscheibe des Geschäfts ein und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Beim Eintreffen der ...

