Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in Handyladen - Täter entkommen mit Smartphones

Sinsheim (ots)

Am Samstag, den 28.09.2024 gegen 03:44 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Steinbergstraße in Sinsheim. Unbekannte Täter schlugen mit einem länglichen Gegenstand die Glasscheibe des Geschäfts ein und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagen war lediglich ein optischer Signalgeber in Betrieb, die Täter waren bereits nicht mehr vor Ort. Ein Mitarbeiter des Geschäfts konnte in der Nacht erreicht werden und begab sich umgehend zum Tatort. Vor Ort wurde der Sachschaden auf etwa 3.500 Euro beziffert. Nach ersten Angaben wurden lediglich drei Handys gestohlen. Alle drei Handys verfügen über spezielle Sicherheitsfunktionen und sind daher für die Diebe unbrauchbar. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steinbergstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden. / EF

