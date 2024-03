Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sicherungshaftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

-Kontrolle der Bundespolizei brachte Ausschreibung zur Festnahme zum Vorschein-

Am gestrigen Abend überprüfte die Bundespolizei eine Person am Erfurter Hauptbahnhof. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage im polizeilichen Datenbestand wurde die Streife auf mehrere Ausschreibungen gegen den Mann aufmerksam. Unter anderem wurde der 42-jährige Deutsche wegen betrügerischer Handlungen gesucht. Gegen ihn lag ein nationaler Haftbefehl vor. Zudem existierten gegen den Gesuchten Aufenthaltsermittlungen, die wegen Betruges und Körperverletzung initiiert wurden. Darüber hinaus bestand gegen den Polizeipflichtigen eine Vermögensabschöpfung in Höhe von über 4000 Euro, die wegen Computerbetrug verhangen wurde.

Die Bundespolizei verhaftete den Mann und informierte die Justiz. Der der 42-Jährige verbrachte die zurückliegende Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Am heutigen Mittag wurde der Festgenommene beim Amtsgericht in Weimar vorgeführt. Der vorliegende Haftbefehl wurde richterlich bestätigt. Nach dieser justiziellen Entscheidung brachte die Bundespolizei den Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Goldlauter.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell