Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahnhaltestelle beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein unbekannter Täter gegen 00:30 Uhr am Bismarckplatz in Heidelberg an einer Straßenbahnstelle eine Scheibe ein und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Adenauerplatz/Plöck. Ein Mitarbeiter der RNV beobachtet dies und meldete die Tat der Polizei. Den Täter konnte er wie folgt beschreiben:

Junger Mann, schlank, ca. 170cm groß, dunkel gekleidet, Base-Cap, schwarzer Rucksack, augenscheinlich stark alkoholisiert.

Die Fahndung im Nahbereich blieb jedoch erfolglos. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden. /CO

