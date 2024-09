Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB5: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, ein Fahrzeug überschlägt sich, Pressemitteilung Nr. 3

Walldorf (ots)

Wie bereits berichtete, ereignete sich am Freitagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 5 in Höhe Walldorf. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5874832 www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5874849 Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen, welche durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt werden, befuhren die vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge die BAB 5 in nördliche Richtung, als eine 30-jährige Fahrerin eines PKW, Citroen aufgrund einer plötzlichen Stauung des Verkehrs stark abbremsen musste. Durch den dahinter befindlichen 30-jährigen Fahrer eines BMW wurde dies erkannt und er bremste ebenfalls stark ab, konnte jedoch eine Kollision mit dem Citroen nicht mehr verhindern. Ein dahinterfahrender 45-jähriger Fahrzeugführer eines Volvos erkannte dies ebenfalls und wollte nach rechts ausweichen, als eine von hinten sich nähernde 30-jährige Frau dies offensichtlich übersah und den Volvo mit ihrem Ford touchierte. Die Fahrerin des Fords kam daraufhin ins Schleudern, streifte die linke Leitplanke und den zuvor verunfallten BMW des 30-jährigen Fahrers, woraufhin sich der Ford überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Durch den Unfall verletzte sich die 45-jährige Fahrerin des Ford glücklicherweise nur leicht und wurde vorsorglich zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der BMW, der Ford und der Volvo waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese durch Fachfirmen abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Schadensbildes und den Unfallmaßnahmen musste die BAB 5 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:56 Uhr in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt werden. Hierdurch entstand ein ca. 14 km langer Rückstau. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf über 50.000,- Euro geschätzt.

