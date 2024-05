POL-NMS: 240513-1-pdnms: Güby: Zeugen nach Müllablagerung gesucht

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am 10.05.2024 um 03.14 Uhr meldete ein Anwohner ein Feuer vor der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Neuen Straße in Rendsburg. Der zuerst am Einsatzort eingetroffene Streifenwagenbesatzung gelang es mit dem Feuerlöscher den Brand der Mülltonnen am Hauseingang zu löschen. Allerdings war der Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses durch das Feuer so verqualmt, dass eine Evakuierung der ...

