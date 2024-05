Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240510-2-pdnms Feuer vor einem Mehrfamilienhaus, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 10.05.2024 um 03.14 Uhr meldete ein Anwohner ein Feuer vor der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Neuen Straße in Rendsburg. Der zuerst am Einsatzort eingetroffene Streifenwagenbesatzung gelang es mit dem Feuerlöscher den Brand der Mülltonnen am Hauseingang zu löschen. Allerdings war der Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses durch das Feuer so verqualmt, dass eine Evakuierung der drei angetroffenen Personen zunächst nicht möglich war. Die eintreffende Feuerwehr übernahm die endgültige Löschung der Mülltonnen und belüftete das Gebäude. Bei einer der Personen bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation, so dass sie in die Schön-Klinik verbracht wurde. Durch das Feuer kam es zu einem noch nicht zu beziffernden Gebäudeschaden. Des Weiteren sprangen durch die Hitzeentwicklung Fenster im Erdgeschoss heraus. Aufgrund der hohen gemessenen Kohlenmonoxydbelastung durfte das Gebäude zu-nächst nicht mehr betreten werden. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude ausreichend belüftet hatte und eine Nachmessung keine Belastung mehr anzeigte, konnte die Bewohner zurück in die Wohnungen. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.

