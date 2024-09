Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Personen aus steckengeblieben Aufzug befreit - Angehörige störten die Rettungsmaßnahmen

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 2:00 Uhr meldeten aufmerksame Anwohner der Ballonstraße, dass sich fünf Personen in einem steckengebliebenen Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der 5. Etage befänden. Die Tür des Aufzugs ließ sich nicht öffnen, was bei den Eingeschlossenen zu großer Aufregung führte. Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei eilten unverzüglich zum Einsatzort. Vor Ort wurde versucht, die Situation zu beruhigen. Ein Polizeibeamter sprach beruhigend auf die eingeschlossenen Personen ein, während ein weiterer Polizeibeamter sich um die aufgebrachten Angehörigen kümmerte, die sich lautstark in Rettungsmaßnahmen einmischten. Trotz der emotional angespannten Lage konnten alle fünf Personen nach kurzer Zeit unterverletzt aus dem Aufzug befreit werden. Der Fahrstuhl wurde anschließend außer Betrieb gesetzt und ordnungsgemäß gesichert. Die Polizei appelliert an alle Bürger und Bürgerinnen, in Notsituationen die Einsatzkräfte nicht zu behindern und Ruhe zu bewahren, um einen reibungslosen Ablauf der Rettungsmaßnahmen zu gewährleisten. /EF

