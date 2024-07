POL-OE: Verdacht: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Finnentrop (ots) - Am Dienstag (30. Juli) haben unbekannte Täter in dem Zeitraum von 9:15 Uhr bis 16:00 Uhr aus der offenstehenden Kirche St. Matthias in der Esloher Straße in Fretter drei Kerzenständer aus Messing entwendet. Die Ständer sind ca. 1,43 m hoch und haben ein geschätztes Gewicht von 30 kg. Der Wert liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

