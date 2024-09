Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim RNK - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L550 zwischen Sinsheim und Weiler - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz vor 18.45 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der L550, zwischen Sinsheim und Weiler. Nach derzeitigem Kenntnisstadt, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw Skoda, die Landstraße von Sinsheim in Richtung Weiler. Hier geriet er in einer leichten Linkskurve aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz einer 25-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision der beiden linken Fahrzeugfronten wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die 25-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor behandelt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 13.000EUR, davon 5000EUR am Pkw Skoda. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

