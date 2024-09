Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - zwei Personen leicht verletzt

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es auf der B45 bei Neckargemünd zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Daimler-Benz die B45 von Bammental kommend in Richtung Neckargemünd. Eine hinter ihr fahrende, 21-jährige Frau mit ihrem Audi übersah hierbei, dass die 58-Jährige ihre Geschwindigkeit aufgrund eines Abbiegevorgangs auf Höhe des alten Sportplatzes verringerte und fuhr ihr hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Daimler-Benz um 180 Grad gedreht und kam in der dortigen Leitplanke zum Stehen. Der Audi kam auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Sowohl die Unfallverursacherin als auch ihre Unfallgegnerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Beifahrer in dem Daimler wurde nicht verletzt. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Daimler-Benz war noch fahrbereit. Der genaue Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Neckargemünd und war gegen 17.15 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell